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بوتين: خصومنا يهدفون إلى تفكيك روسيا

كتب:

أ ش أ
01:47 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
بوتين

بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أساس الصراع في أوكرانيا يتمثل في أن سياسة خصومنا الجيوسياسيين تهدف إلى تفكيك روسيا التاريخية.

وأضاف بوتين، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الأحد، أن خصوم روسيا يتبعون سياسة «فرق تسد»، ولطالما حاولوا القيام بذلك ويواصلون اتباع هذا النهج، مؤكدا في الوقت نفسه أن هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي.

محاولات بوتين وروسيا للحل

وأوضح أنه منذ 2014 تحاول روسيا حل الأزمة الأوكرانية سلميا، مضيفا: «لقد سعينا دائما لضمان حل جميع النزاعات التي تنشأ بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات. ولكن، لسوء الحظ، على العكس من ذلك، تصرف الطرف الآخر، لقد بدأوا كما قلت مرات عديدة، والجميع على علم بذلك، اتخاذ إجراءات قاسية هناك وذات طابع عسكري».

روسيا تحاول الحفاظ على مصالح مواطنيها

وشدد على أن روسيا تعمل على ضمان مصالح مواطنيها، قائلا: «ونحن نتصرف في الاتجاه الصحيح و نحمي مصالحنا الوطنية، ومصالح مواطنينا، وشعبنا، وليس لدينا خيار آخر سوى حماية مواطنينا، لكننا على استعداد للتفاوض مع جميع المشاركين في هذا المسار حول بعض الحلول المقبولة، ولكن هذا شأنهم، لسنا نحن الذين نرفض المفاوضات».

 

 

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بقلم أ ش أ