عريس الفضة بطنطا: موقف أهل خطيبتي على رأسي.. «وربنا يقدرني أجيب الدهب»

عبّر كريم الجميل، الذي عُرف مؤخرا بـ«عريس الفضة»، بعد شراء شبكة عروسه من الفضة بدلا من الذهب في طنطا، بقيمة 1800 جنيه، عن فرحته بإتمام خطوبته على الفتاة التي يحبها.

ووجه «الجميل» خلال حديثه لـ«الوطن»، الشكر إلى أهل خطيبته على تقديرهم لظروفه، وموافقتهم على شراء شبكة فضة بدلا من الذهب، «أهل خطيبتي موقفهم وجملة إنهم بيتشروا راجل على رأسي»، مؤكدا أن أسعار الذهب مؤخرا كانت سببا كبيراً في عزوفه عن شراء الذهب واللجوء إلى الفضة.

موقف أهل خطيبته

وأضاف: «خطيبتي وأهلها قالولي إحنا بنشتري راجل ولم يعترضوا، والعروسة مش فارق معاها إلا أننا نكمل فرحتنا ونكون مع بعض، وإن شاء الله ربنا يقدرني وأقدر أغير لها الشبكة الأيام القادمة إلى دهب، ويكفي وقفتها معايا».

وأوضح «عريس الفضة» أنه يعمل شيفا في أحد المطاعم، وقام بشراء شبكة فضة بدلا من الذهب لعدم قدرته على ذلك، مؤكدا أنه كان يشعر بالحرج في بداية الأمر، حينما تقدم لأهل خطيبته، ولكنه تفاجأ أن الأسرة تقدر الظروف، والماديات ليست الأساس في الزواج، مقارنة بالاحترام والتقدير والرغبة بين العروسين في الارتباط.

وأشار أنه لم يكن يتوقع في البداية أن توافق أسرة خطيبته، ولكن «بتوفيق من الله والألفة بين القلوب» تمت الخطبة، مع الاتفاق على كتابة قيمة الدهب في قائمة الزواج، موضحا أن عمره 30 عاما، ووالدته متوفية، وعندما أخبر والده بالأمر، قال له إن هذه حياته وهو صاحب الرأي الأخير فيها.