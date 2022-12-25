تعرف على سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر

واصلت أسعار الفضة التذبذب عالميا خلال تداولات اليوم، حيث سجلت أونصة الفضة 23.870 دولار، وفي التقرير التالي نعرض سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر، حسب ما كشف موقع «جولد برايس» المتخصص في إعلان أسعار الفضة والذهب على مدار اليوم.

سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر

سجلت أسعار الفضة اليوم، ومنها سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر، ما يلي:

- أونصة الفضة بلغ سعرها 587.827 جنيه يما يساوي 23.870 دولار.

- الفضة النقية عيار 999 يصل سعرها إلى 18.86 جنيه بما يعادل 0.77 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بسعر يصل 18.09 جنيه يما يعادل نحو 0.73 دولار.

- الفضة الإسترليني عيار 925 بسعر يصل إلى 17.46 جنيه بما يعادل نحو 0.71 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بسعر يصل إلى 15.97 جنيه بما يعادل نحو 0.65 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بسعر يصل إلى 15.10 جنيه بما يعادل نحو 0.61 دولار.

- فضة عيار 880 بسعر يصل إلى 16.61 جنيه بما يعادل 0.67 دولار.

- سبيكة الفضة 50 جراما بسعر يصل إلى 1,242.62 جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 2,475.79 جنيه.

- سبيكة الفضة 1 كيلو بسعر يصل إلى 22,678.96 جنيه.