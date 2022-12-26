انخفاض سعر جرام الفضة اليوم في مصر.. عيار 925 يسجل 17.45 جنيه

انخفضت أسعار الفضة اليوم في مصر، إذ سجلت أونصة الفضة 587.278 جنيه، بما يعني 23.760 دولار، وهو انخفاض بنحو 100 جنيه عن سعر جرامها، أمس.

لذا في التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أسعار الفضة اليوم فى مصر، منها سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر 17.45 جنيها، وفق ما كشف موقع «جولد برايس»، المتخصص في إعلان أسعار الفضة والذهب يوميا.

أسعار الفضة اليوم في مصر

سجلت أسعار الفضة اليوم، ومنها سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر، ما يلي:

- أونصة الفضة بلغ سعرها 587.278 جنيه يما يساوي 23.760 دولار.

- الفضة النقية عيار 999 يصل سعرها إلى 18.84 جنيه بما يعادل 0.76 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بسعر يصل 18.07جنيه يما يعادل نحو 0.73 دولار.

- الفضة الإسترليني عيار 925 بسعر يصل إلى 17.45 جنيه بما يعادل نحو 0.71 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بسعر يصل إلى 16.98 جنيه بما يعادل نحو 0.69 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بسعر يصل إلى 15.05 جنيه بما يعادل نحو 0.61 دولار.

- فضة عيار 880 بسعر يصل إلى 16.60 جنيه بما يعادل 0.67 دولار.

- سعر جرام الفضة اليوم يصل الى 25.11 جنيه بما يعادل 1.02 دولار.

- سبيكة الفضة 50 جراما بسعر يصل إلى 1.241.46 جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 2.473.47 جنيه.

- سبيكة الفضة 1 كيلو بسعر يصل إلى 4.720.37 جنيه.