عروسان في طنطا يشتريان الشبكة من الفضة.. «مطلية بماء الذهب»

في سابقة هي الأولى من نوعها، بمحافظة الغربية، وخاصة بمدينة طنطا، قرر عروسان شراء شبكة فضة، بديلاً عن الذهب، نظراً لتذبذب أسعاره في الفترة الأخيرة، وقررا شراء دبلة وخاتم وتوينز وسلسلة فضة.

العروسان كانا مقتنعين تماما بالفكرة

قال إسلام جمال، صاحب أحد محال بيع الفضة، بمدينة طنطا، لـ«الوطن»، إنه فوجئ بدخول كريم وغادة، عروسين، إلى المحل الخاص به، بعد أن أخذا جولة داخل عدة محال بيع الذهب، قررا أن تكون الشبكة عبارة عن فضة، لافتا إلى أنهما كانا مقتنعين تماما بالفكرة، وفضَّلا شراء الشبكة فضة.

40 جرام فضة

وأضاف جمال أنه بعد اختيار العروسين الشبكة، تم تجهيزها لهما، وبعد ذلك حضرا برفقة أسرتهما وعائلاتهما، لشراء الشبكة، وكانت عبارة عن خاتم ودبلة وتوينز وسلسلة، بلغ وزنها 40 جرام فضة، بما يعادل 1800 جنيه، مشيراً إلى أن الخاتم والدبلة، تم طلاؤهما بماء الذهب، لا يستطيع أحد التفرقة بينهما، جاء ذلك وسط حالة من السعادة والفرحة، كانت تسيطر على وجه الجميع.

سعر جرام الفضة

وأكد جمال صاحب محل الفضة، أن هناك إقبالا كبيرا ومتزايدا من المواطنين، على شراء الفضة، بديلاً عن الذهب، حيث بلغ سعر جرام الفضة السويسري، 50 جنيها، وتركي 45 جنيها، والإيطالي 30 جنيها، والمصري 25 جنيها.

سعر الذهب

وفي سياق متصل، قال محمد شهاب الدين، صاحب محل ذهب، لـ«الوطن»، إن سعر جرام الذهب اليوم داخل محافظة الغربية، سجل الذهب عيار 18، 1435 جنيها للجرام، وسعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 1650 جنيها، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1885 جنيها، وسط إقبال ضعيف على حركة البيع والشراء، رغم انخفاض في سعر الذهب مقارنة بالأيام السابقة.