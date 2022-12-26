شيخ الأزهر يستقبل سفير أذربيجان ويناقشان تعزيز العلاقات العلمية والثقافية

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السفير الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة.

شيخ الأزهر

وبحسب بيان عن الأزهر الشريف قال الدكتور أحمد الطيب إن الأزهر الشريف يعتز بعلاقاته العلمية والثقافية مع أذربيجان ويستقبل طلاب أذربيجان وأئمتها لتعليمهم المنهج الأزهري المعتدل وصقلهم بالخبرات والمهارات التي تؤهلهم لنشر فكر الأزهر الوسطي، وهذا كله نابع من إيمان الأزهر بأهمية الطلاب الوافدين باعتبارهم سفراء الأزهر في بلادهم ومصدر قوة وفخر لأوطانهم.

سفير أذربيجان

من جانبه، أعرب سفير أذربيجان عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر الذي يمثل قائدًا دينيًّا ورمزًا إسلاميًّا عالميًّا يعرفه الشرق والغرب ويشاهدون خطاباته ومنهجه المعتدل، مؤكدًا أن الكثير من علماء أذربيجان تخرجوا في الأزهر وصاروا اليوم من دعائم النهضة والاستقرار في البلاد، وأذربيجان حريصة دائمًا على تدعيم علاقاتها مع الأزهر والاستفادة من مناهجه وخبراته.