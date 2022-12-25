تفاصيل توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2023.. وجدول امتحانات الصف الرابع

يبحث العديد من أولياء الأمور وطلاب الأزهر الشريف، بشكل مستمر، عن توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2023، للصفوف المختلفة، وخاصة الصف الرابع الابتدائي والنقل.

وتستعرض «الوطن»، التفاصيل الخاصة بتوزيع مناهج الأزهر الجديدة 2023، وفق إعلان قطاع المعاهد الأزهرية.

توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2023

وبخصوص توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2023، بالمدارس الإبتداية بلغ عدد حصص مادة اللغة العربية، 12 حصة في الأسبوع الواحد، وجاء عدد حصص مادة الأنشطة المتعددة 11 حصة كما تم تحديد 8 حصص لمادة الرياضيات.

توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2023.. 4 حصص للغة الإنجليزية

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، 4 حصص لمادة اللغة الإنجليزية في الأسبوع الواحد، ضمن توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2023، بينما جاءت مادة التربية الدينية والتي بلغ عدد الحصص بها حصتان، كما جاء عدد حصص الحاسب الآلي حصتان، بينما جاءت مادة التربية الفنية بحصتان أيضا في الأسبوع الواحد.

وحددت إدارة الأزهر الشريف، المنهج الخاص بالصف الرابع الابتدائي، حيث بلغت عدد حصص مادة اللغة العربية، 11 حصة، بينما تساوت حصص مواد اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، العلوم، والدرسات الاجتماعية بـ3 حصص لكل منهم في الأسبوع الواحد.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وكان قد أدي طلاب الأزهر الشريف للصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة التربية الإسلامية اليوم والذي استمر لمدة ساعة ونصف، حيث بدأ في تمام الساعة 9:00 صباحا وانتهى في الساعة 10:30، كما أدوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والذي استمر لمدة ساعة ونصف وانتهى في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، قد أعلن عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري الترم الأول لعام2022 ، وتوزيع مناهج الأزهر الجديدة 2023، حيث جاء الجدول كالتالي:

الاثنين 26 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ويستمر لمدة ساعتين ونصف من الساعة 9:00 وحتى الساعة 11:30 ظهرًا.

الثلاثاء 27 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية ويستمر لمدة ساعتين، حيث يبدأ 9:00 ويستمر حتى 11:00 ظهرًا.

الأربعاء 28 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات ويستمر لمدة ساعتين، حيث يبدأ من 9:00 صباحًا ويستمر حتى 11:00 ظهرًا.

الخميس 29 ديسمبر: امتحان مادة العلوم، ويستمر لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ الساعة 9:00 صباحًا ويستمر حتى 10:30 صباحًا، كما يؤدي التلاميذ امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ في تمام الساعة 11:00 ظهرًا وحتى الساعة 12:30 ظهرًا.