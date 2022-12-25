كل ما تريد معرفته عن أحكام المرأة في العمرة.. الأزهر العالمي للفتوى يوضح

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فتوى جديدة حول أحكام المرأة في العمرة، مؤكدا أن العمرة سنة مؤكدة، في حق الرجال والنساء.

يجوز للمرأة السفر لأداء مناسك العمرة دون محرم

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز للمرأة السفر لأداء مناسك العمرة دون محرم عبر وسائل السفر المأمونة مع رفقة نساء صالحة، إذا كانت تأمن على نفسها في سفرها، وإقامتها وعودتها.

وأضاف: «تُحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها»؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ».

وتابع: «تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، والإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى».

التلبية دون رفع الصوت

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أنه يجوز للمحرمة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه، لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي».

وأكد أنه يجوز للمعتمرة الجهر بالتلبية دون رفع الصوت، وتُسِرُّ بها إذا رأت الرجال الأجانب، مشيرا إلى أن إذا فاجأ المعتمرةَ الحيضُ، عليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

واستكمل: «لو خشيت المعتمرة فوات الرفقة وهي حائض؛ لها أن تتحفظ وتطوف بالبيت دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج، ويجوز لمن أحرمت أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض أثناء إحرامها بعد استشارة الطبيب، بشرط ألا تتضرر بذلك».