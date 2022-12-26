وفاة بسام شقيق الفنان السعودي راشد الفارس

أعلن الفنان والمطرب السعودي راشد الفارس، وفاة شقيقه بسام، الذي رحل عن دنيانا فجأة عصر اليوم.

راشد الفارس: بقلوب مؤمنة انتقل إلى رحمة الله شقيقي

نعى راشد شقيقه عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قائلا: «لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.. بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى شقيقي وعضيدي بسام».

لله ما أخذ و لله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى..



بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره

انتقل إلى رحمة الله تعالى شقيقي وعضيدي (بسام)

نسأل الله تعالى ان يرحمه رحمة واسعه وان يتقبله قبول حسن وأن يسكنه فسيح جناته



(إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) — راشد الفارس (@RASHEDALFARES) December 26, 2022

نوال وعبدالله الرويشد يواسيان راشد الفارس

وواساه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نوال الكويتية، حيث علقت قائلة: «عظّم الله أجركم، واسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، وإن يغفر له وللمسلمين جميعًا، وإن يُلهمكم جميعًا الصبر والسلوان إنا لله وإنّا اليه راجعون»، وعبدالله الرويشد حيث قال: «عظم الله أجركم ياخوي الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبركم يا حبيبي إنا لله وإنا إليه راجعون».