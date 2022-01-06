أصالة تستعد لطرح ميني ألبوم خليجي «لا تشك للناس».. من أجل عيون زوجها

علمت مصادر لـ«الوطن» أن الفنانة السورية أصالة نصري تستعد لطرح ميني ألبوم غنائي جديد بعنوان «لا تشك للناس» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات خلال الأيام القليلة المقبلة.

لا تشك للناس.. ألبوم خليجي جديد للفنانة أصالة نصري

أشارت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أصالة كانت تود طرح ألبومها الغنائي المصري نظرا لابتعادها عن الساحة الغنائية المصرية منذ 3 سنوات، إلا إنها بالاتفاق مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، رحبت بفكرة الميني ألبوم خليجي الذي سيتضمن ما بين 4 إلى 6 أغنيات من بينهم أغنية من كلماته.

أولى تلك الأغنيات اللاتي من المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة هي أغنية «أنا دخيل الله» وهي من كلمات الشاعر سعود البابطين وألحان الموسيقار طلال.

أنا دخيل الله من كلمات الشاعر السعودي سعود البابطين

أصالة كانت قد طرحت العام الماضي ألبوم خليجي مع شركة روتانا بعنوان لا تستسلم وتضمن 20 أغنية أبرزهم: غمض عيونك، ولا تستسلم، سوي، ويامثبت ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.

كانت الفنانة أصالة نصري قد تزوجت من الشاعر العراقي فائق حسن في منتصف العام الماضي بشكل مفاجئ، ظهرا سويا خلال حفلهم الغنائي بالقاهرة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الثلاثين وأهدته خلال الحفل أكثر من أغنية رومانسية.

أصالة كانت متزوجة من قبل مرتين الأولى من السوري أيمن الذهبي وأنجبت منه طفلين وهما شام وخالد، أما الزيجة الثانية من المخرج الفلسطيني طارق العريان وأنجبت منه أيضا طفلين وهما خالد وعلي، وتنتظر أصالة قريبا زواج ابنتها شام الثاني.