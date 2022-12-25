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المجلس الأعلى للثقافة يصدر «فن الواو» لـ عبدالستار سليم

كتب:

إلهام زيدان
11:08 ص | الأحد 25 ديسمبر 2022
غلاف الكتاب

غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة، كتاب بعنوان «ديوان فن الواو.. الجزئين الأول والثاني» لعبد الستار سليم.

والكتاب هو أول ديوان يجمع الكثير من مربعات فن الواو القديم، وهذا النوع من الأدب الشعبي الذي كاد ينقرض لعدم اهتمام الناس به بعد أن تغيرت ظروف تلقي فنون القول، وبعد أن كاد رواة هذا الفن يفقدون حماسَهم للدفاع عنه.

وقال عبدالستار سليم في بيان: «حرصت على أن أذيِّلَ كلَّ مربع بشرح بعض ألفاظ المربعات التي رأيت أنها لا تروج إلا في جنوب مصر، والتي بعد بها الزمن فكاد حتى الجنوبيون يجهلون معناها، خصوصًا وأنها استخدمت داخل سياق الجناسات التي هي سمة مهمة لهذا الفن».

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.