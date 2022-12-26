تكريم أنغام في حفل عيد الاستقلال الليبي

أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها بتكريمها في حفل عيد الاستقلال الواحد والسبعين الليبي.

ونشرت أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صور من التكريم، وعلقت عليها قائلة: «تشرفت بمشاركتي في حفل عيد الاستقلال الواحد والسبعون للشقيقة الغالية ليبيا، وألف شكر على التكريم».

أزمة أنغام الصحية

يذكر أن الفنانة أنغام، تعرضت مؤخرا لوعكة صحية شديدة تسببت فى دخولها لغرفة العمليات، وإجراء عملية جراحية، وأعلنت ذلك الصفحة الرسمية لأنغام، عبر نشر بيان صحفي عبر صفحتها الخاصة، حيث جاء فيه: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة، اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى».

وبعد أيام قليلة من انتشار خبر مرض أنغام، تعلن عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن تعافيها قائلة: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب».