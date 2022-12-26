فنانون أصيبوا بأمراض خطيرة في 2022.. بينهم أنغام وغادة عادل

تعرض عدد من الفنانين المصريين لأمراض وحالات صحية خطيرة في العام الجاري، نُقلوا على إثرها للمستشفى، وهو ما ترصده «الوطن» في هذا التقرير.

محمد شاهين

تعرض الفنان محمد شاهين لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة الرياض السعودية، وكان يتواجد هناك لعرض مسرحية «فرصة سعيدة»، وذلك في ديسمبر الجاري، إذ تواصل «الوطن»، مع محمد شاهين، الذي أعلن عن إصابته بأزمة قلبية مفاجئة استدعت تركيبه لدعامتين في عملية جراحية.

حسن الشرق

الفنان العالمي التشكيلي حسن الشرق، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في نوفمبر الماضي، توفي على إثرها عن عمر يناهز الـ72 عامًا، إذ خرجت جنازته من مسقط رأسه بقرية الزاوية بشرق النيل.

محمد عبدالرحمن

في يونيو الماضي، خضع الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، لجراحة القلب المفتوح داخل أحد المستشفيات الخاصة في منطقة السادس من أكتوبر.

عثمان محمد علي

أما الفنان عثمان محمد علي، فأعلن إصابته بجلطة في المخ، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في حين طمأنت ابنته جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، إذ قالت في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن والدها بدأ يتعافى وخرج من المستشفى، حتى يتلقى باقي علاجه في المنزل.

حازم إيهاب

في نوفمبر الماضي، تعرض الفنان حازم إيهاب لأزمة صحية طارئة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات، ونشر زوجته عبر «ستوري» على «إنستجرام»، صورة يظهر فيها وهو يرقد على سرير داخل المستشفى، وعلقت قائلة: «حمدالله على سلامتك يا حبيبي».

أنغام

خضعت أنغام لجراحة كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى والبقاء به تحت الرعاية الطبية، ما أدى إلى استئصال الرحم بالكامل.

غادة عادل

تعرضت الفنانة غادة عادل لوعكة صحية في مارس، وقالت خلال تصريحات تلفزيونية: «ماكنتش حاسة بالدنيا خالص، وبترعش والحرارة مش بتنزل، وولادي حسوا أني هأموت، والتحليل طلع إن درجة السُمية نزلت والحرارة نزلت إمبارح بالليل، والدكتور قالي هسمح لك تروحي لأنك المفروض عاقلة، ولو حصل حاجة أرجعي تاني، كنت باخد المضاد الحيوي في الوريد فعروقي اتدمرت».