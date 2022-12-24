12 فنانا يشاركون في حفل ليلة رأس السنة 2023 بموسم الرياض.. منهم أنغام

يستعد موسم الرياض للاحتفال بالعام الجديد 2023 بطريقة خاصة، من خلال ضم 12 فنانا وفنانة في حفل غنائي واحد، ليحتفلوا مع الجمهور السعودي في أجواء خاصة.

حفل موسم الرياض فى العام الجديد

وطُرح البوستر الرسمي للحفل الغنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ضم 7 مطربات، هن نانسي عجرم ونجوى كرم وإليسا وأنغام وأصالة ولطيفة ونوال الزغبي.

ويضم الحفل الغنائي خمسة مطربين، هم بهاء سلطان وعاصي الحلانى وصابر الرباعي ووليد توفيق ووائل كفوري، وذلك في سهرة مميزة ستكون مليئة بالأشكال الغنائية المختلفة.

على الجانب الآخر، يشارك عدد كبير من المطربين في إحياء عدد من الحفلات الغنائية ضمن احتفالات العام الجديد 2023، سواء خارج مصر أو داخلها، من بينهم محمد منير وراغب علامة ونيكول سابا ورامي صبري ووائل جسار ونانسي عجرم وأحمد سعد ورامي عياش وعبد الباسط حمودة ومصطفى قمر وغيرهم.