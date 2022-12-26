بعد تأجيله بسبب أزمتها الصحية.. أنغام تحيي حفلا في الكويت اليوم

تستعد الفنانة أنغام، مساء اليوم الاثنين، لمقابلة جمهورها في دولة الكويت وذلك بحفل غنائي كبير ستقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيها المميزة التي يحبها الجمهور .

ويأتي حفل الفنانة أنغام في دولة الكويت بعدما كان قد تم تأجيله حيث كان مقررا له أن يقام يوم 26 نوفمبر ولكن بعد تعرضها لأزمتها الصحية التي تسببت في خضوعها لعملية جراحية تم تأجيل الحفل لمساء اليوم.

تفاصيل حفل أنغام في الكويت

ستحيي الفنانة أنغام الحفل الغنائي على خشبة مسرح أرينا الكويت وسيكون الحفل بمصاحبة المايسترو هاني فرحات وكانت قد أعلنت عن هذا الأمر من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

يذكر أن الفنانة أنغام كانت قد تعرضت لأزمة صحية تسببت في خضوعها لعملية جراحية وكانت في مرحلة حرجة حيث كشفت في بيان رسمي عبر صفحتها عن الأمر قائلة: «تعرضت لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت الاحتجاز في المستشفى».