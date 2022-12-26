«الكرة نار بسبب الدولار» وتصريحات حسام حسن في عدد «الكورة والملاعب»

صدر العدد الأسبوعي الجديد من جريدة «الكورة والملاعب»، التي تصدر عن دار التحرير للطبع والنشر الأحد من كل أسبوع، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي محمد الدمرداش، وتناولت موضوعات وأزمات الدوري المصري.

جريدة الكورة والملاعب

وجاء في غلاف العدد الجديد من جريدة الكورة والملاعب العنواين الآتية:

- هل يرحل الأجانب؟

- الكرة نار.. بسبب الدولار!

- الصفقة.. خطاب رسمي لدعم الزمالك.. وتحرك سري لمجلس الخطيب.

- مصيلحي عشمان في بيبو.. وفشل محاولة إسقاط الكومي.

حسام حسن

ونشرت جريدة الكورة والملاعب تصريحات للكابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري وجائت عناوينها في الصفحة الأولى كالتالي:

- صواريخ العميد.

- الفهلوة تحكم الجبلاية.. وفيتوريا ليس أنشيلوتي!

- السوشيال ميديا دمرت المدرب الوطني.

- علاقتي بالثعلب طيبة.. ولكني أرفض «الواسطة»

- من يحاسب على الفاتورة؟.. وذاكروا التاريخ جيدا.

5- الركراكي تجربة ملهمة.. والمغرب يستحق الكثير.