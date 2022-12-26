لمياء فهمي عبدالحميد عن شائعة وفاتها: خبر سخيف

أعربت الاعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن استيائها من شائعة وفاتها بمرض السرطان، الذي تداوله البعض خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت لمياء فهمي عبدالحميد: «مساء الخير عليكم والله مكنتش ناوية اعمل فيديو لكن انا وقفت العربية دلوقتي عشان اطمن الناس عليا لانه كمية ناس اتصلت تطمن عليا بعد الخبر السخيف بوفاتي نتيجة مرض الكانسر، قولتوا عندي كانسر وطلعت وقتها عملت فيديو أنفي ذلك، وقولنا ماشي، لكن تموتوني ليه.. ليه خبر إنا لله وإنا إليه راجعون، ونهاية الاعلامية لمياء فهمي عبدالحميد بمرض الكانسر».

وأضافت لمياء قائلة: «ليه الخبر ده وجودي عامل فيكو ايه، طلعتوا شائعة اني عندي كانسر ونفيت ده، أنا عن نفسي عندنا رأيت خبر وفاتي النهاردة اتخضيت، الدنيا انقلبت وكمية الناس المخضوضة، وكمية التليفونات التي استقبلها أشقائي من ناس تبكي، معتقدين إن الخبر حقيقي، ليه كده خضيتوا الناس وخضيتوا أهلي وأنا شخصيا».