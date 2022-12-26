فتح المساجد لإيواء المتضررين من الطقس السيئ في الأردن

قرر وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، فتح المساجد للإيواء خلال الحالة الجوية السائدة في معظم المناطق.

وقرر الخلايلة السماح باستخدام مساكن الموظفين «أئمة ومؤذنين» الفارغة كمراكز لإيواء كل من تتقطع بهم السبل أو يتعرضون لأي أضرار نتيجة الظروف الجوية المتوقعة.

تعميم صادر اليوم في الأردن

وأكد الخلايلة في تعميم أصدره اليوم الاثنين لجميع مديريات ومكاتب الأوقاف في مختلف مناطق الأردن، ضرورة التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم المساعدات للمتضررين من خلال فتح المساجد.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف دأبت في كل عام وخلال فصل الشتاء على القيام بفتح المساجد لايواء كل من تتقطع بهم السبل، وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

طقس صعب تتعرض له البلاد

وتتعرض معظم مناطق الأردن لحالة من عدم الاستقرار الجوية من أمطار غزيرة وسيول، فيما وصلت حالة التحذير إلي الدرجة الحمراء حسب الأرصاد الجوية الأردنية.