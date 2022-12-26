البتراء المدينة الوردية.. توقعات بنشاط سياحي خلال الفترة المقبلة في الأردن

قالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ مدينة البتراء هي المدينة الوردية كما يطلق عليها وتقع في جنوب الأردن، وتعد من عجائب الدنيا السبع، وتقع في منطقة المثلث الذهبي وهي وادي رام والعقبة والبتراء.

وأضافت السيد، خلال تصريحات ببرنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ حركة السياحة النشطة التي تأتي إلى البتراء تكون عن طريق العقبة والباخرات والسفن السياحية التي تحط في ميناء العقبة، وبالتالي فإنّ حركة السياحة والتوقعات بأن يكون هناك نشاط سياحي، خلال الفترة المقبلة، هي توقعات كل مكاتب السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

وتابعت: «يأتي ذلك من خلال البرامج السياحية التي تقوم بها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، المدينة الوردية من المتوقع، أنّ تشهد مع بداية العام الجديد حركة نشطة بعدما أثرت أزمة كورونا على النطاق السياحي بشكل كبير في الأردن، كما أن 96 باخرة سياحية تصل إلى مدينة العقبة في عام 2023، والبرامج السياحية لهذه السفن تأتي ضمن زيارة مدينة البتراء التي تعد منطقة نادرة وجميلة جدا وفيها العديد من الآثار الغريبة».