بسبب الطقس السيئ.. سيول تجتاح مدينة البتراء الأثرية في الأردن (فيديو)

أدى سقوط الأمطار الغزيرة في الأردن إلى جريان السيول والأودية وارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق الجنوبية، حيث تشهد المملكة حاليا أحوال جوية سيئة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

إخلاء السياح من مدينة «البتراء» الأثرية

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السيول اجتاحت بعض المناطق، من بينها مدينة «البتراء»، وجرى إخلاء السياح من موقع المدينة الأثري حفاظا على سلامتهم، واشتد هطول الأمطار في شمال وجنوب ووسط المملكة، ولم ترد أي معلومات عن تسجيل إصابات.

تحذيرات بشأن ارتفاع منسوب المياه وتجنب مجاري السيول

ومن جهتها، حذرت مديرية الأمن العام بالأردن، في بيان، من ارتفاع منسوب المياه في العديد المناطق، وقالت إن معظم مناطق المملكة تشهد الآن تساقطا كثيفا للأمطار، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول، وتباطؤ حركة السير بسبب تجمع المياه في عدة مناطق لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى، مشددة على ضرورة تجنب المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها والانتقال للمناطق المرتفعة.

كما دعت مديرية الأمن العام السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، وتفقد جاهزية المركبة قبل القيادة، والالتزام بقواعد السير وتجنب السرعات العالية وارتكاب المخالفات الخطرة، مشيرة إلى أنها وضعت وحداتها وتشكيلاتها كافة استعدادا لتقديم الخدمات ومساعدة المواطنين بالشراكة مع جميع المؤسسات المعنية.