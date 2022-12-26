أستاذ قانون دولي لقناة القاهرة الإخبارية: منفذ هجمات باريس كان لديه نية وإصرار وترصد

قال مجيد بودن، أستاذ القانون الدولى، إن الجالية الكردية جددت طلبها إلى الحكومة الفرنسية بتوفير الحماية الأمنية والسياسية لهم من الاعتداءات بعد حادث إطلاق نار شهده الحى العاشر بالعاصمة باريس، يوم الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل 3 أكراد وإصابة 3 آخرين نفذه مُسن.

تسلم التحقيقات من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق

وأضاف «بودن»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التحريات في مكتب المدعى العام الفرنسي أثبتت وجود نية لدى المتهم وسبق إصرار وترصد، ما يعنى أن تسير الإجراءات وفق الأمور الطبيعية بأن تسلم التحقيقات من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق الذي سيكشف الدلائل بشكل موضوعى، ويمكنه طلب أبحاث أو تحريات جديدة من الشرطة، وهو ما سيحدد مسار القضية.

تصنيف الجريمة بأنها جنائية أم إرهابية

وحول تصنيف الجريمة بأنها جنائية أم إرهابية، أشار أستاذ القانون الدولى إلى أن التوصيف سيقوم به قاضي التحقيق وليس معنى أن التحريات الأولية وصفت الجريمة بأنه حادث عنصري أن ذلك سينتهى بأن الجريمة لها دوافع إرهابية.