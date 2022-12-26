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وزير الإعلام اليمني يناشد المجتمع الدولي بالاستماع للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثي

كتب:

أ ش أ
10:15 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
اليمن

اليمن

ناشد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان بالاستماع لأصوت المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، مطالبا الانحياز لمطالبهم العادلة في الخلاص من الميليشيا الحوثية، وحقهم الطبيعي في العيش بحرية وعزة وكرامة.

تنامي حالة غضب شعبي

وقال الإرياني، في تصريحات أوردتها قناة (اليمن) الفضائية مساء اليوم، إن :«تنامي حالة الغضب الشعبي في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية ، وموجة الانتقادات التي اجتاحت مواقع التواصل لنشطاء ومشاهير كان بعضهم من انصارها، نتيجة طبيعية لممارسات الميليشيا وفساد قياداتها، واستمرارها في العبث بقوت الناس والمتاجرة بمعاناتهم وآلامهم».

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