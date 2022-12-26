قصواء الخلالي تشيد بالافتتاحات الرئاسية: مشروعات عملاقة تخدم الاقتصاد

قالت الإعلامية قصواءالخلالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدلى اليوم بتصريحات مهمة خلال افتتاح أكبر مصنعين لإنتاج الأكسجين الطبي في مصر والشرق الأوسط، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بالجيزة، موضحة أنه مشروع عملاق يخدم الاقتصاد القومي المصري وكل تفاصيله ومشتقاته.

وفرة العملة الأجنبية يؤثر على قوة الجنيه المصري

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن هذا الحدث لا يخص مؤسسة بعينها أو جانب اقتصادي بعينه، لأن ماكينة الاقتصاد تكمل بعض مثل الصناعة المصرية وتوفير العملة الأجنبية أو النقد الأجنبي، موضحة أن وفرة العملة الأجنبية وإتاحة فرص العمل يؤثر في النهاية على قوة الجنيه الشرائية ووفرة الراتب وزيادته.

نتائج المشروعات الاقتصادية بشكل مباشر

وتابعت: «كل هذه التفاصيل قد نراها خاصة في هذه الفترات بأنها بعيدة المنال لكن التراكم الاقتصادي والدائرة الاقتصادية عندما تدور يكون هذا إنتاجها ولا تستشعروا في الحال لكن على المدى القصير المباشر أو المدى الطويل في المشروعات العملاقة».