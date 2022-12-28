7 نصائح مهمة لحماية شعرك من الاحتراق.. احذروا مادة مدمرة في منتجات الفرد

«الشعر تاج المرأة»، حكمة قديمة تتوارثها الأجيال، وحقيقة تعكسها، محاولة جميع النساء بجهد كبير الحفاظ على رونق الشعر وصحته، ويؤكد رئيس شعبة الكوافير بالغرف التجارية محمود الدجوي، أهمية اتباع بعض الإرشادات للعناية بالبصيلات والخصل، للإبقاء على الشعر جميل وصحي حتى آخر العمر.

اختلاف طبيعة الشعر علم يُدرَّس

يقول محمود الدجوي لـ«الوطن»، إنَّ جدائل الشعر أو خصلاته تختلف بطبيعتها من شخص لآخر، فالقاعدة الأساسية لـ العناية بالشعر، والحصول على أفضل النتائج، معرفة طبيعة الشعرة أولاً، وبالتالي علم التجميل به قسم خاص لدراسة علم الشعر.

«الأوروبي الخفيف» و«الأفريقي» أشهر أنواع الشعر

يضيف «الدجوي»، أنَّ أشهر أنواع الشعر «الأوروبي الخفيف» و«الأفريقي» و«المختلط»، وكل نوع له كورس للعناية، فالأول لا يتحمل الحرارة الشديدة، ويكفي علاجه بالفيتامينات والكولاجين، بخلاف النوع الثاني، الذي قد يحتاج لأحماض أمينية، تساعد على تكسير روابط الشعرة، وجعله يظهر بمظهر جذاب، والأخير لا بد من توفير عناية خاصة به، و«الفيلر» أفضل علاج له.

لكل نوع شعر كورس عناية خاص به

وتابع رئيس شعبة الكوافير: «كل شعر له مادة تتناسب مع طبيعته، فالمواد التي قد تعالج شعر ما، قد تتسبب في إحراق آخر مختلف في خصائصه، وعند فهم طبيعة الخصلات، يسهل تقديم أفضل عناية ممكنه، خاصةً عند كي الشعر من قبل متخصص، لديه خبرة في درجات الحرارة المناسبة، لمختلف أنواع الشعر».

احذروا مستحضرات العنابة بالشعر المجهولة

يؤكد «الدجوي»، ضرورة اللجوء للمتخصصين، مشددا على أنه ليس كل ممارس متخصص، بالإضافة إلى عدم استخدام مستحضرات مجهولة المصدر لا تخضع لإشراف وزارة الصحة، والبعد عن استعمال مواد لا تتناسب مع طبيعة البشرة والشعر، سواء للتنظيف أو الفرد أو التغذية.

مراعاة الاصطدام الحراري لتجنب احتراق الشعر

نصح المتخصصين والعاملين بمجال العناية بالشعر، باختيار مواد ومستحضرات تتناسب مع الشعر، والبعد عن فروة الرأس عند استعمالها قدر الإمكان، لتجنب التهاب الجلد ومن ثمَّ تساقط الشعر، وعند كي الشعر لا بد من مراعاة الاصطدام الحراري، حتى لا يحترق الشعر أو تتساقط بتدمير البصيلات.

نصيحة أثناء فرد الشعر

يحذر الدجوي، بشدة في نصائحه، من مواد فَرْد الشعر التي تحتوي على «الفورمالين» واستعمالها من غير المتخصصين، خاصة أنهاتدمر البصيلات، وقد تؤدي مضاعفاتها لفقد الشعر تماما، مشددا على ضرورة تجنب الفورمالين لشعر صحي طوال العمر: «المنتجات المباعة عبر الإنترنت، أغلب الدعاية الخاصة بهى كاذبة، ناهيك عن الأضرار الصحية نتيجة استعماله».