جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 1651 عبوة من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد سيد عافية مدير الادارة، من إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأجهزة وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

ووفق بيان صادر عن الجمارك، فإنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة خطوط طيران الإماراتية رقم 932 اشتبه حافظ منشاوي حافظ رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكبة مصرية الجنسية نظرا لارتباكها الشديد وقصر مدة سفرها.

تمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY

وبسؤال الراكبة عما إذا كانت تحمل معها مايجب الإفصاح والإقرار عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح رزق مأمور الفحص بالأشعة ومحمد عبد المنعم صالح رئيس قسم الفحص فتبين وجود كثافات وعبوات متماثلة وتكرارية.

محاولة تهريب 1651 عبوة من مستحضرات التجميل

وبالعرض على أحمد سيد عافية مدير الإدارة قام بتكليف أحمد أمين مأمور الجمرك ومحمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء بتفتيش حقائب الراكبة، تبين وجود 1651 عبوة من مستحضرات وأجهزة وأدوات التجميل داخل حقائب الراكبة.

قرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك بمبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 99 لسنة 2022 وإحالة الراكب للنيابة المختصة.