دوي صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي «دنيبروبتروفسك» وخاركيف، مساء أمس الاثنين، كما دوت في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من «زابوريجيا» التي ضمتها «موسكو» في وقت سابق من العام الجاري 2022 إلى أراضي الاتحاد الروسي على أثر استفتاء.

وكان عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة «زابوريجيا»، فلاديمير روجوف، أشار عبر «تليجرام»، إلى سماع دوي انفجارات في المركز الإقليمي الذي تسيطر عليه «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مكافحة التجسس السويدي: التحقيق في حادث«السيل الشمالي» برمته غير معتاد

وأعلنت السويد، عدم امتلاكها إلى الآن أي دليل ملموس على مسار حادث انفجار أنابيب «السيل الشمالي» للغاز الروسي في سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي 26 سبتمبر الماضي، تم تسجيل تسربات الوقود على خطى أنابيب «السيل الشمالي1 و2»، فيما لم يتم تحديد أسباب الحوادث حتى الآن، فيما يحقق مكتب «المدعي العام» الروسي في الحادث باعتباره «إرهابا دوليا».

وقال رئيس مكافحة التجسس السويدي، دانيال ستينلينج، لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن التحقيق برمته غير معتاد.