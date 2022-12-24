إنذار جوي في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا بـ«زابوريجيا»

أصدرت السلطات الأوكرانية، إنذار جوي في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في « زابوريجيا»، وأشارت الخريطة الإلكترونية لوزارة الإحصاء الأوكرانية، إلى أن الإعلان عن الإنذار جاء في الساعة 1:45 صباحًا بالتوقيت المحلي «2:45 صباحًا بتوقيت موسكو « 01:45 فجرا بتوقيت القاهرة».

من جانبه، قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية «كييف»، فيتالي كليتشكو، إن جميع وسائل النقل الكهربائي الأرضية توقفت عن العمل في المدينة وسط نقص في التيار الكهربائي، موضحا عبر «تليجرام»، أن هناك 440 حافلة تعمل حاليًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

استمرار مترو الأنفاق بـ«كييف» في العمل

وأشار كليتشكو، إلى استمرار مترو الأنفاق بـ«كييف» في العمل «50 من 52 محطة مترو مفتوحة».وكانت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، كشفت في وقت سابق، طريقة مغادرة زيلينسكي للمرة الأولى، منذ بدء الأزمة الأوكرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن جرى نقل زيلينسكي في ظروف شديدة السرية، إذ تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا،يوم الثلاثاء الماضي، ووصل الرئيس الأوكراني، في وقت مبكر يوم الأربعاء الماضي، إلى مدينة «برزيميسل» الحدودية جنوبي بولندا، في محطة القطار، برفقة سفيرة «واشنطن» لدى «كييف» بريدجيت برينك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واستقلت مجموعة عددا من السيارات بينها «شيفروليه سوبربان» سوداء، فيما أظهرت بيانات الرحلة طائرة «بوينج» من طراز «سي 40 بي»، تابعة للحكومة الأمريكية، يعتقد أنها نقلت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أقلعت من «مطار رزيسزو-جيسيونكا»، في اتجاه الشمال الغربي نحو بريطانيا.

وأوضحت «بلومبرج» الأمريكية،، أنه تم تكليف فريق من المخابرات الأميركية بحماية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشارت وكالة «بلومبرج» الأمريكية»، إلى إقلاع طائرة «إف-15» امريكية من قاعدة في بريطانية، ورافقت رحلة زيلينسكي في جزء من مسارها، مضيفة أن هبطت الطائرة بعد نحو 10 ساعات من الإقلاع وساعات عديدة أخرى من سفر زيلينسكي، في «قاعدة أندروز» بالقرب من واشنطن، فيما توجه زيلينسكي إلى «بلير هاوس»، دار الضيافة الرئاسية في بنسلفانيا.

من جانبه، قالت يلينا زيلينسكي عقيلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن زوجها كان يرتدي البدلة الرسمية وربطة العنق عند بدء الأزمة الأوكرانية.

برلماني روسي: الشكوك تتزايد في أوروبا و«واشنطن» فيما يتعلق بدعم «كييف»

من جانبه، قال رئيس «لجنة للشؤون الدولية» بمجلس الاتحاد الروسي، هريهوري كاراسين، إن عاجلاً أم آجلاً ، ستجبر الدول الغربية، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مضيفا على قناة «روسيا 24» التلفزيونية،إن الشكوك تتزايد في أوروبا والولايات المتحدة فيما يتعلق بدعم «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وأوضح كاراسين، أن على الرغم من الموقف الأمريكي في تمويل أوكرانيا ، بدأ السياسيون يفكرون في تقليل المساعدات، فيما اتهم السفير الروسي لدى «واشنطن» أناتولي أنتونوف، الولايات المتحدة بشن حرب بالوكالة ضد روسيا.

وقال أنتونوف، في مقابلة مع وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن خطر الصدام بين «موسكو» و«واشنطن»كبير، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في عصر جليدي.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، أن زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة تظهر أنه لا «واشنطن» ولا «كييف» على استعداد للسلام، وعلى زيادة ربط النظام الأوكراني باحتياجات «واشنطن».

دبلوماسي صيني: الأزمة الأوكرانية تعقد العلاقات بين «بكين» والاتحاد الأوروبي

من جانبه، قال السفير الصيني الجديد لدى «الاتحاد الأوروبي»،«فو كونج»، إن بلاده في وضع سياسي صعب بسبب الأزمة الأوكرانية، لأن بكين لا تريد الاختيار بين الأصدقاء

وأضاف «كونج»، أن «بكين» ضحية عرضية، مؤكدا أن الأزمة الأوكرانية تعقد العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أعلنت شركة «إلبيط سيستيم» الإسرائيلية للإلكترونيات الدفاعية توقيع عقد بقيمة 410 ملايين دولار لتزويد «بوخاريست» بـ7 أنظمة طائرات بدون طيار تكتيكية «وتش كيبر إكس»