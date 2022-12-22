أبرز 3 تصريحات لقادة عالميين عن الأزمة الروسية الأوكرانية: تؤثر على مختلف الدول

حرص عدد من كبار القادة حول العالم، على التعليق على الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي، ومن بينهم الرؤساء المصري عبدالفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن، والإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

كيف علق الرئيس السيسي على الأزمة الروسية الأوكرانية ؟

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال التنسيق بين مختلف قادة العالم، بحسب تصريحاته في شرم الشيخ، نوفمبر الماضي، في أثناء استضافة مصر قمة المناخ «كوب 27»، قائلا: « نحن كدول اقتصادها مش قوي.. عانت من تبعات كورونا وتحملناها والآن نعاني أيضا من هذه الأزمة الروسية الأوكرانية.. أرجوكم أوقفوا هذه الأزمة».

وتابع الرئيس السيسي: «بالمناسبة أنا مستعد ومش للبحث عن دور، لا والله ولكن من أجل العمل على إنهاء هذه الأزمة، أتصور أن كثير من القادة يشاركوني الرأي مستعدين نتحرك إذا كان ممكن الحل»، متابعا: »مستعد للعمل علي إنهاء هذه الأزمة».

إشادة أمريكية بدعوة السيسي

أما الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، غأشاد بدعوة الرئيس السيسي، قائلا إن القاهرة تحدثت بقوة عن الأزمة الروسية الأوكرانية مع الإشارة إلى أن مصر وسيط رئيسي في غزة.

الرئيس الإماراتي: الأزمة الأوكرانية تؤثر على الجميع

بدوره أجرى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، لتباحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والعمل على خفض التوتر، مؤكدا أن الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على مختلف الدول.

جوتيرس يستبعد إحلال سلام في أوكرانيا السنة المقبلة

من جانب أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، أنه يأمل في إحلال السلام بأوكرانيا، العام المقبل، قائلا: «أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا عام 2023»، مشيرا إلى أنه غير متفائل بإمكانية بداية محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب، مشددا على الأمم المتحدة مهتمة جدا لتسريع عملية تبادل الأسرى مع اقتراب أعياد الميلاد.