الصين تعيد تسمية الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد

أعادت السلطات الصينية تسمية الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد بعدوى فيروس كورونا الجديد، وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في بيان، أمس الاثنين، إنه اعتبارا من 8 يناير المقبل، ستخفض البلاد، إدارة المرض من الفئة «إيه» إلى «بي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء.

الصين ستلغي اختبار كورونا والحجر الصحي للقادمين من الخارج

وحاليًا تم تصنيف فيروس كورونا على أنه مرض معدي من الفئة «بي» ولكنه يخضع لتدابير الوقاية والسيطرة لمرض معد من الفئة «أيه» في الصين، وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، إن البلاد ستلغي اختبار الفيروس والحجر الصحي للقادمين من الخارج.

واوضحت اللجنة الصينية، إن الركاب المسافرين إلى الصين يحتاجون إلى إجراء اختبار الحمض النووي في غضون 48 ساعة قبل ركوب رحلاتهم، مضيفة أنه سيتم إلغاء فحص الحمض النووي والعزل المركزي بعد الوصول، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

إسقاط إجراءات الحجر الصحي حيال المصابين بفيروس كورونا الجديد

وستستبعد السلطات الصينية، فيروس كورونا من إدارة الأمراض المعدية الخاضعة للحجر الصحي التي يتم تنفيذها وفقا لقانون الصحة الحدودية الصينية، وأشارت «آلية الوقاية والسيطرة المشتركة» لمجلس الدولة الصيني«مجلس الوزراء» في وثيقة، إن إلى إسقاط إجراءات الحجر الصحي حيال الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وفي وقت سابق، قال خبراء ضمن «الآلية المشتركة»، إن يتوفر الآن 13 نوعا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي تمت الموافقة عليها إما للتسويق المشروط أو الاستخدام الطارئ، لاستخدامها كجرعة معززة ثانية،