الصين تعلن التوقف عن إصدار بيانات شاملة حول إصابات كورونا الجديدة

أعلنت الصين، اليوم، التوقف عن إصدار بيانات شاملة بشأن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بعدما أدى إلغاء الاختبارات الإلزامية إلى عجز الأرقام عن إظهار صورة واضحة للواقع الفعلي.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان، اليوم، أن بكين ستعلن من الآن فصاعدا عن حالات الإصابة بالأعراض فقط، لأنه من الصعب تحديد عدد المصابين دون ظهور أعراض عليهم ودون إجراء الاختبارات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء «بلومبيرج»، الدولية.

مسؤول صيني: بكين لديها القدرة على إنتاج لقاحات كورونا

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، في إفادة صحفية، اليوم، إن بلاده تمتلك إمدادات كافية لإنتاج لقاحات الجائحة الرئيسية، مضيفا أن الصين لديها القدرة على إنتاج لقاحات فيروس كورونا في العالم، ويمكنها إنتاج سبعة مليارات جرعة سنويا.

الصين ستوسع في المنشآت الطبية

وأوضح المسؤول الصيني أن بكين ستساعد شركات الأدوية في الإنتاج بكامل طاقتها، وذلك من أجل ضمان إمدادات ثابتة بأدوية كورونا، وسيتم إعطاء الأولوية لإمدادات دور رعاية المسنين، مشيرا إلى أن الصين ستوسع في المنشآت الطبية، وستزود عدد الأسرة، إضافة إلى دعم تدريب الموظفين لعلاج المرضى، الذين هم في حالة حرجة من المرض.

وكانت الصين أعلنت، أمس، تسجيل 2315 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، بينها 2270 إصابة محلية العدوى، و45 وافدة من الخارج.