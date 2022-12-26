زيادة إصابات كورونا تؤدي للضغط على الأدوية في الصين

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الارتفاع الشديد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أدى إلى نقص الأدوية في الصين.

وبينت الصحيفة في تقرير صادر لها، أن الإصابات في الصين مرتفعا، وهذا ضغط على الأدوية، وسط حالة غضب وقلق لدى مواطني الصين، خاصة أنه لم يتم إصدار توجيهات بتخزين الأدوية.

تخوفات من انتشار كورونا في الصين الفترة المقبلة

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد مرور 3 سنوات على تفشي المرض، وإجراءات صارمة قوية في الصين، أصبح هناك تخوف لأول مرة بعض تسجيل نصف مليون إصابة في الصين في يوم واحد، في ظل توقعات بزيادة الإصابة مع دخول فصل الشتاء.

حملات لرعاية كبار السن

وعمد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالصين، إلى توزيع الأدوية على كبار السن في بعض مناطق الأرياف، بسبب نقص الأدوية.