«هيئة الأرصاد»: استمرار سقوط الأمطار وشبورة كثيفة صباحا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار، اليوم، بوسط سيناء، والسواحل الشرقية للبلاد، وجبال البحر الأحمر، في حين يسود طقس صافي على السواحل الغربية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

طقس اليوم غائم جزئيًا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون غائم جزئيًا على مدن ومحافظات الجمهورية، عدا محافظات جنوب البلاد، وانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والرابطة بين المحافظات، والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك بسبب الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17