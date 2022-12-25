الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بدءا من الأربعاء المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار موجة الأمطار لمدة 48 ساعة مقبلة، وذلك على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، إذ ستكون بين متوسطة وخفيفة.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، تبين أن مصر تتأثر هذة الأيام بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب شرق أوروبا يوجهها امتداد لمنخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على انخفاض درجات الحرارة، خاصة في ساعات المساء المتأخرة والصباح الباكر.

حالة من الاستقرار بدءا من الأربعاء

وتابعت: «كما يعمل المنخفض على تكاثر السحب الممطرة والرعدية خاصة على المدن الساحلية وشمال الوجه البحري، في حين تمتد خفيفة للداخل، وهي مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، في حين أنه بدءا من الأربعاء سيسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وتتراجع فرص سقوط الأمطار على جميع أنحاء الجمهورية، وتستمر هذه الحالة حتى مطلع الأسبوع المقبل»..

وأشارت «غانم»، إلى أنه بدءا من الأربعاء المقبل ستعود الشبورة الصباحية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والسريعة والرابطة بين المحافظات، في القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة ووصولا إلى شمال الصعيد، في حين تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية خلال النهار، وفي فترات الليل تتراوح الحرارة بين 13 و14 درجة مئوية.