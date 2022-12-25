«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية في ليلة رأس السنة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد في الفترة المقبلة؛ بعد الموجة السيئة التي ضربت عدة محافظات؛ منها الجيزة والإسكندرية، موضحة أن ليلة رأس السنة ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية؛ لتكون الأجواء ممتعة، وإن سقطت أمطار فإنها ستكون خفيفة ولا تؤثر على قضاء ليلة رأس العام.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك موجة من التقلبات الجوية بدأت منذ يومين وذروة الموجة السيئة انتهت اليوم؛ حيث شهدت محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، ومحافظات الوجه البحري والجيزة والقليوبية سقوط أمطار.

وأضافت أن هذه الأمطار كانت متوسطة، ومتوقع غدًا أن تشهد محافظة شمال سيناء حدوث موجة من السيول؛ نتيجة تكون الأمطار المتوسطة والرعدية، مؤكدة أن موجة الأمطار ستقل على محافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ؛ كما تكون فرص سقوط الأمطار غير مؤثرة، غدًا على القاهرة.

وأوضحت أن الأرصاد ستشهد استقرار الأحوال الجوية بداية من يوم الثلاثاء المقبل، كما تتواجد شبورة مائية كثيفة على طرق الوجه البحري، وتعود درجات الحرارة للارتفاع، مطالبة الجميع بارتداء الملابس الشتوية، مؤكدة أن الإسكندرية والجيزة تعرضتا لأمطار غزيرة؛ والأمطار حاليا على الإسكندرية خفيفة.