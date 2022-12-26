هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا، حيث يستمر الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر على جميع الأنحاء، بينما يكون لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، فضلًا عن أنّه يسود طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها اليوم حول حالة الطقس غدًا، أنّ المحافظات ستشهد 3 ظواهر جوية مختلفة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس غدا

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس غدًا، أنّ درجات الحرارة ستأتي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 20 بينما تسجل الصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 20 فيما تسجل الصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى: تسجل درجة الحرارة 23 بينما تسجل الصغرى 14 درجة.

محافظات شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 21 فيما تسجل الصغرى 9 درجة.

محافظات جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 بينما تسجل الصغرى 10 درجات.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدًا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من 3 ظواهر جوية ضمن حالة الطقس غدًا بينها سقوط الأمطار، والشبورة المائية، والتي جاءت كالتالي:

تشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، كما يسود طقس غائم جزئيًا على مدار اليوم.

القاهرة الكبرى ومدن القناة: وتشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الداخلية والخارجية المؤدية من وإلى القاهرة، كما يسود طقسً غائم جزئيًا.

محافظات الوجه البحري: تشهد شبورة مائية صباحًا، كما يسود طقس غائم جزئيًا.

السواحل الشمالية الغربية: تشهد شبورة مائية صباحًا: فيما يسود طقس غائم جزئيًا.

جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس غائم جزئيًا، كما تنشط حركة الرياح أحيانا على فترات متقطعة.

شمال الصعيد: تشهد كثافة للشبورة المائية صباحًا، كما يسود طقس غائم جزئيًا على مدار اليوم.

جنوب الصعيد: يسود طقس مشمس على مدار اليوم.

حالة الطقس غدًا مدينة السادس من أكتوبر

وفيما يخص حالة الطقس غدًا مدينة السادس من أكتوبر، فإنّها تشهد طقس مشمس على مدار اليوم، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 21 بينما الصغرى 9 درجات.