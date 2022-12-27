«الإفتاء»: رفع وعي المقبلين على الزواج ضرورة لتحقيق المودة والرحمة

هنأ الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، المصريين بمناسبة العام الجديد، مشيرًا إلى أن العلاقة الزوجية هي أرقى وأرفع علاقة في حياة الإنسان، جعلها الله سبحانه وتعالى ميثاق غليظ، ووضع مؤهلات لهذا الميثاق حتى تتحقق المودة والرحمة المستهدفة من الزواج.

ضرورة رفع الوعي لدى المقبلين على الزواج

وأشار عمران في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، إلى قول المولى عز وجل: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، مؤكدًا ضرورة رفع الوعي لدى المقبلين على الزواج، لكي يكون لديهم المعرفة بكيفية التعامل مع الطرف الآخر، وفهم طبيعة الشريك، والتعرف على الحقوق والوجبات التي تتطلبها الحياة الزوجية.

الزواج يتطلب العديد من المهارات ودليل الإفتاء سيتم البناء عليه

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحياة الزوجية تتطلب إلمام الطرفيين ببعض المهارات، منها كيفية تدبير ميزانية الأسرة وغيرها من الأمور التي تتطلبها الحياة الزوجية، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها دار الإفتاء لرفع الوعي بمتطلبات الحياة الزوجية من خلال الندوات والفتاوي الحميدة ونشر دليل وبرامج للمتزوجين، واستخدام السوشيال ميديا لنشر الأفكار والقيم الصحيحة، منوهًا بأن الكتاب الصادر عن دار الإفتاء يتضمن تجربة العمل في مجال الإفتاء، إذ أن فتاوى الأسرة تمثل 62% من إجمالي الفتاوى.