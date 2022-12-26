نهاد أبو القمصان لقناة الحياة: الكورس التأهيلي قبل الزواج دوره مهم في توحيد القيم

قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الخروج من العلاقات الزوجية، يجب أن يكون باحترام وتقدير كما بدأنها، متابعة «هنقف قدام ربنا، ونتحاسب على كل اللى بيحصل، لازم ننهي العلاقة بشكل محترم، ونسدد التزاماتنا، ومينفعش يطلق غيابي، لأنه خايف من المواجهة».

الكورس التأهيلي قبل الزواج

أوضحت أبو القمصان، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن الكورس التأهيلي قبل الزواج له دور مهم في توحيد القيم لدى الناس، وتعريفهم بمسؤوليات الزواج، لافتة إلى أن الكورس، يجيب أن يتضمن كشف طبي حقيقي سليم، يوضح الحالة الصحية للطرفين، منعا للوصول لنوع من الأزواج غير قادر على الإنجاب دون علاج بشكل استباقي.

التأني في قرار الإنجاب

وأشارت الدكتورة نهاد أبو القمصان، إلى أنه يجب التأني في قرار الإنجاب أيضا، «اتجوزوا في السن اللى يعجبكم طالما وصلتوا السن القانوني، واتبسطوا، بس اتعلموا ازاي تتعايشوا مع بعض قبل التفكير في الإنجاب».