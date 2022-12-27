«قومي الشهداء والمصابين» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد.. ويعلن «حصاد 2022»

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها وأن يُعم الخير والاستقرار أرجاء الوطن.

7682 مستفيدا من خدمات المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين

وأصدر المجلس، تقرير أداء العام 2022 في مجالات الرعاية «الاجتماعية، والطبية، والتعليمية، والترفيهية، والإسكان، والنقل، والدعم النفسي»، حيث قدّم خدماته لـ843 أسرة شهيد، و5372 مصابا بعجز جزئي، و59 مصابا عجز كلي بإجمالي 7682 مستفيدا.

الكشف الطبي على 2011 مستفيدا

وأوضح المجلس في تقريره، أنّه في مجال الرعاية الطبية، تم توقيع الكشف الطبي على 2011 مستفيدا من خلال العيادات الداخلية بالمجلس في مختلف التخصصات الطبية واستخراج 9199 خطابا تحويل للمستشفيات والمراكز المتعاقد معها المجلس على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى صرف 16124 روشتة طبية شهرية لأصحاب الأمراض المزمنة وغير المزمنة من خلال منافذ صيدليات الشركة المتعاقد معها المجلس، إضافة إلى مراجعة جرعات الأدوية الموصوفة لكل حالة ومتابعة استجابة المريض للأدوية في إطار الخطة العلاجية، فضلا عن صرف أجهزة تعويضية لمصابي العجز الكلي، من 3 مراتب هوائية، وكرسي متحرك، وبطاريتين كرسي متحرك، وعكاز طبي، و3 كراسي كهربائية، وجهاز فاكيوم، وصيانة 2 كرسي كهربائي لـ2 مصاب عجز كلي.

متابعة 59 مصابا بعجز كلي

وأكمل المجلس أنّه يتابع 59 مصابا عجز كلي «حركي - بصري»، فضلا عن تقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي لهم من خلال مراكز تأهيل متخصصة، كما تتم متابعة حالات الغسيل الكلوي وحالات العلاج الكيماوي والمصابة بالسرطان بالمستشفيات وتذليل أي صعوبات تواجههم على صعيد الرعاية والخدمة العلاجية.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، أوضح «المجلس»، أنّه تم استقبال 2950 مستفيدا بإدارة الاستقبال بالمقر الخدمي بالسيدة زينب، و1650 مستفيدا بالمكاتب الإقليمية بالمحافظات وتقديم خدمات الرعاية لهم، كما تم استقبال 900 مكالمة عبر الكول سنتر والخط الساخن للرد على الاستفسارات، و1200 استفسار عبر الصفحة الرسمية للمجلس.

وأشار إلى استقبال 80 شكوى واستفسارا عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمعدل استجابة بلغ 99%، وجرى استلام 5 طلبات ضم جديدة للحصول على خدمات المجلس، وإرسال 11 مستفيدا إلى هيئة التأمينات والمعاشات لاستخراج المعاش الخاص بهم، وتسليم 433 كارنيه هيئة النقل العام واستخراج 135 اشتراكا مترويا، وتسليم 220 بطاقة تعريف لأسر الشهداء والمصابين، وصرف الدعم المادي المقرر لمصابين، كما تمت مخاطبة وزارة القوى العاملة لتوفير 20 وظيفة لأسر الشهداء والمصابين.

ولفت إلى إعفاء 15 مستفيدا من رسوم اشتراك مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتنظيم 52 رحلة ترفيهية وتثقيفية لأسر الشهداء والمصابين المقيدين لعدة أماكن منها المتحف المصري، متحف القوات الجوية، حديقة الأزهر، متحف الحضارة، بانوراما حرب أكتوبر، الأهرامات، السيرك القومي، مسرح العرائس، أكوا بارك فندق جويل، متحف جاري أندرسون وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحية والترفيهية.

ونظم المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، رحلة سياحية إلى مدينة مرسى مطروح لعدد من المستفيدين، كما نظم المجلس بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية عدة دورات لعدد من المستفيدين في مجالات إدارة الأزمات، والتفاوض، والاستراتيجية والأمن القومي، والتكنولوجيا.

ورش تدريبية على الأعمال الحرفية واليدوية

وعقد المجلس عدة دورات وورش تدريبية على الأعمال الحرفية واليدوية في مجالات أعمال المنسوجات، والنحاس، والاكسسوارات، والأركيت، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي.

وفي مجال الرعاية التعليمية، تم استخراج 620 خطاب إعفاء مصروفات للمراحل الدراسية والجامعية المختلفة، ومساعدة من الباحثين وطلاب الجامعات المصرية في مراحل الماجستير والدكتوراة على إنجاز رسائلهم المتعلقة بدور الدولة في دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين.

وفي مجال الإسكان، تمت مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة بحوث 15 من المستفيدين للوحدات السكنية مساحة 42 مترا، وتمت مخاطبة وزارة الإسكان لتحويل تخصيص 25 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا.