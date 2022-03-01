احتفال «الداخلية» باليوم العالمي للحماية المدنية: تكريم أسر الشهداء والمصابين

احتفلت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للحماية المدنية 2022 بعنوان «دور الحماية المدنية في حماية منكوبي الازمات والكوارث».

بدأ الاحتفال بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحماية المدنية والوقوف دقيقة حداد على أرواحهم.

فيلم تسجيلي لجهود الحماية المدنية

وشهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلي لجهود الحماية أعقبه كلمة اللواء مدير الادارة العامة للحماية المدنية وكلمة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية والتي تضمنت استعراض الجهود والتضحيات التي قام بها رجال الحماية المدنية مثمنا ما قام به شهداء ومصابو الحماية المدنية في الاطفاء والمفرقعات والانقاذ النهري.

كما تم تسليط الضوء على الامكانيات والاجهزة التكنولوجية الحديثة والاستراتيجية الامنية التي ينتهجها القطاع في التعامل مع البلاغات، وتطرق الفيلم التسجيلي الى الدورات التدريبية التي تنظمها الادارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة والمنشآت الخاصة لرفع كفاءة مهارات السلامة المهنية والاسعافات الاولية لديهم.

تكريم أسر الشهداء والمصابين ورجال القطاع

كما تم خلال الاحتفال منح درع الحماية لضباط الحماية الذين أوفوا العطاء وتكريم أسر الشهداء ومصابي ورجال الحماية المدنية من ضباط وأفراد، وتم كذلك تكريم الفائزين في المسابقات السنوية لمراكز تدريب الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.

أعقب ذلك قيام الحضور بجولة تفقدية بمعرض تجهيزات الحماية المدنية حيث استمع اللواء رئيس قطاع المرور والحماية المدنية والضيوف لشرح حول إمكانيات الاجهزة الحديثة التي يستخدمها رجال الحماية المدنية.واختتم الاحتفال بعرض لرجال الحماية بميدان التدريب تضمن عرض لرجال المفرقعات والاطفاء والانقاذ النهري.

شارك في الاحتفال عدد من طلبة التخصص الوظيفي بأكاديمية الشرطة وأسر الشهداء والمصابين وعدد من طلبة المدارس والجامعات وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بالحماية المدنية منها الاسعاف والهلال الاحمر والمركز القومي لبحوث الاسكان.