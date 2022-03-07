مدير «المحاربين القدماء»: توجيهات بتقديم أفضل خدمة لـ«أسر الشهداء والمصابين»

قال اللواء أشرف شريف، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، إن توجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة هى تقديم أفضل مستوى ممكن لأسر الشهداء والمصابين الخاضعين لمظلة «الجمعية»، بما يتناسب مع حجم التضحية التى قدموها لما فيه المصلحة الوطنية.

وأضاف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، فى حوار لـ«الوطن»، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بـ«يوم الشهيد والمحارب القديم»، الموافق 9 مارس من كل عام، أن هذا الاحتفال يأتى تأكيداً على أن القوات المسلحة، بداية من «القائد العام» حتى أحدث جندى، على قلب رجل واحد، وتأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده.. وإلى نص الحوار:

ما دلالة اختيار يوم «9 مارس» يوماً للشهيد والمحارب القديم؟

- يأتى هذا الأمر للتأكيد على أن جميع أفراد القوات المسلحة، بداية من القائد العام للقوات المسلحة حتى أحدث جندى، على قلب رجل واحد، وأنهم يتمنون شرف الشهادة؛ فالفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ضرب أروع الأمثلة على الرغم من منصبه الرفيع، إلا أنه وجد دائماً فى الصفوف الأمامية للقتال، تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده، ما أدى لاستشهاده فى يوم «9 مارس»، ليتخذ رمزاً على أن نيل شرف الشهادة يتوق له جميع قادة وضباط وصف وصناع عسكريين وجنود القوات المسلحة، وهذا ما نراه جلياً اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة فى سبيل الدفاع عن الوطن، والقضاء على الإرهاب الأسود.

ما خطة الاحتفال بـ«يوم الشهيد» هذا العام؟

- الخطة متنوعة، وشاملة؛ بداية من وضع أكاليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، وإقامة شعائر صلاة الجمعة بحضور كبار القادة، وإقامة مهرجان رياضى بجهاز الرياضة للقوات المسلحة عبر مباريات ودية فى جميع الألعاب بين فرق جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وإقامة معرض فنى للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء وأسر الشهداء والمصابين فى الفترة من 17 حتى 27 مارس الجارى.

وتتضمن الخطة أيضاً عقد ندوة تثقيفية يتم خلالها تكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة، وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والأم المثالية، والأب المثالى على مستوى أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، كما سيتم تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية، والمناطق العسكرية فى الاحتفال، مع زيارة مصابى العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية، وتنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابى العمليات للمناطق العسكرية، والقواعد البحرية والجوية، والكليات العسكرية، ومصانع القوات المسلحة، ونوادى القوات المسلحة، والمزارات السياحية.

ما أبرز التوجيهات الصادرة إليكم بشأن خدمات مصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء؟

- الحقيقة أن توجيهات القيادة السياسية، والقيادة العامة للقوات المسلحة، بشأن تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بالشكل الذى يتناسب مع التضحيات التى قدموها فداء للوطن، والتطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم، والتواصل معهم فى مكان إقامتهم، والتنسيق مع الجهات بالقوات المسلحة للتواصل مع نظيرتها من الجهات المدنية لحل المشاكل، وتذليل الصعاب التى تواجههم.

ما أبرز الخدمات التى تقدمونها لهم؟

- إضافة إلى ما سبق ذكره من تكريم للأسر والأبناء المتفوقين، يتم تقديم مساعدات مادية ومعنوية للمستفيدين من أسر الشهداء ومصابى العمليات وأعضاء الجمعية، طبقاً للائحة الجمعية، وبعد إجراء بحث ميدانى واجتماعى، سواء إعانة ثابتة، أو إعانة بدل مرافق، أو إعانة عاجلة، وإعانة زواج، وإعانة وفاة، وسلفة، وبدل نقدى للأجهزة التعويضية، والدراجات البخارية، كما يتم التصديق من الأمانة العامة لوزارة الدفاع على العلاج على نفقة القوات المسلحة لبعض الحالات من المستفيدين من أسر الشهداء غير مستحقى العلاج من القوات المسلحة، وإصدار خطابات تزكية لأعضاء الجمعية، وافتتاح مكتب جديد لجمعية المحاربين فى أسوان، وغيرها من الأنشطة والفعاليات.

هل هناك امتيازات ممنوحة لأسر الشهداء والمصابين من الدولة؟

- بالتأكيد هناك العديد من الامتيازات عرفاناً بما قدمته تلك الأسر وأبناؤها من أجل الوطن، ومنها متابعة شغل المصابين وأسر الشهداء للوظائف وفق قرار لرئيس مجلس الوزراء، وتم توظيف 4 مراحل، وفى انتظار المرحلة الخامسة، كما تتم متابعة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعفاء أبناء الشهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من الرسوم الدراسية، واستثنائهم من شرطَى الكثافة والسن عند التحويل.