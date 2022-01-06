توزيع 5000 كارت خدمات على أسر الشهداء والمصابين في شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء، أنه في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لكل المصريين، وخاصة أبناء شمال سيناء، جرى توفير 5000 كارت خدمات «بطاقة تكريم» لتوزيعها على أسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة.

توزيع كارت الخدمات على أسر الشهداء والمصابين

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في بيان، أنه سيتم توزيع كروت الخدمات على أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالعريش اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأشار المحافظ إلى أن مستحقي الكارت طبقا لتعليمات صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم التابع لمجلس الوزراء، هم: أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود «الوالدان والأرمل والزوج والأولاد»، حيث يتم منح بطاقة تكريم واحدة لمن له أكثر من شهيد، أو ضحية، أو مفقود، وإذا كان المصاب ابن شهيد، ضحية تصدر له بطاقة تكريم مصاب.

وأضاف أن حالات عدم الاستحقاق هي: الأرملة حال زواجها وأي من المستفيدين حال إدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية وفقا للقانون.

المحافظ يعلن عن خدمات أخرى لأسر الشهداء والمصابين

وأعلن أن هناك عدة خدمات مقدمة من خلال بطاقات التكريم لأسر الشهداء والمصابين، ومن بينها: إعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من كافة المصروفات بالمدارس الحكومية بجميع أنواعها ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس الرسمية والمتميزة للغات، واستثنائهم من شرط الكثافة عند الالتحاق أو التحويل للمدارس الرسمية والمتميزة للغات والمدارس الرسمية الدولية والمدارس الخاصة «عربي – لغات» والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية.

وتابع كما يجرى إعفائهم من كافة المصروفات الخاصة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات والمدارس الرسمية الدولية والمدارس الخاصة «عربي – لغات» والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية إلى جانب الإعفاء من المصروفات الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية بنسبة 50%.

وأوضح، استثناء الأرامل من قواعد الندب والنقل وإلحاقهم بأقرب مقر لمحال إقامتهم، وإدراج أرامل وآباء وأمهات وأبناء الشهداء والمصابين ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشح للبعثات التعليمية والإعارات الخارجية.

وأضاف إلى جانب تقديم الخدمات الصحية لهم بالمجان بالمستشفيات العامة بالمحافظات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي والقوات المسلحة والشرطة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، وحصول المستفيدين على الخدمات «بطاقة الخدمات المتكاملة – الأطراف الصناعية السيارات المجهزة - تكافل وكرامة».

وكذلك الحصول على تخفيض قدره 50% من أجرة السفر بالدرجات العادية بالسكة الحديد ومن قيمة اشتراكات قطارات مترو الأنفاق، وكذا تخفيض بقيمة 15 % للرحلات الداخلية بالطائرات إلى جانب توفير الاشتراكات والتجديد المجاني في مراكز الشباب والنوادي والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، الدخول المجاني لقصور وبيوت ومكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة بجميع المحافظات ومنحهم تخفيضا بنسبة 50 % على كافة إصدارات النشر العام للهيئة المصرية للكتاب ومنافذ بيع الهيئة العامة لدار الكتب والهيئة العامة لقصور الثقافة، مع تخفيض بنسبة 10% على الموسوعات والمجلات الصادرة، ومنح الدخول المجاني لجميع المتاحف والمناطق الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وتوفير الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها.

ومن جانبه، أشار علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعي إلى تسليم البطاقات الخاصة بالمستحقين يوم الأحد المقبل، وأنه بالنسبة للمقيمين خارج المحافظة فسيتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية لتوزيعها عليهم، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تيسيرا عليهم.