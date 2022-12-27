نقيب المرشدين السياحيين: مصر تستطيع استقبال 30 مليون زائر سنويا

قال الدكتور باسم حلقة، الخبير السياحي ونقيب المرشدين السياحيين، إن مصر لديها كل المقومات التي تعطيها الفرصة لاستهداف أكثر من 30 مليون سائح، ولكن لابد من العمل وفق تخطيط نستطيع من خلاله بناء هذا الطموح، مؤكدًا أهمية البنية التحتية لربط المدن السياحية بواسطة الطرق والكباري والخدمات المقدمة، وهذا ما تم خلال السنوات الماضية.

المطارات الجديدة تساعد في سهولة الحركة والسفر

وأضاف «حلقة»، خلال حواره لفضائية «النيل الإخبارية»، أن المطارات التي قامت بها الدولة تمثل إضافة نوعية مهمة للغاية في حركة الطيران، إذ أن السياحة مرتبطة بها بشكل وثيق، لافتًا إلى أن المطارات الجديدة التي بدأت تدخل الخدمة كمطاري العاصمة الإدارية وسفنكس ستساعد في سهولة الحركة والسفر بين المدن السياحية.

أهمية استكمال المشروعات التي توفقت مثل الفنادق

وأكد الخبير السياحي، أهمية استكمال المشروعات التي توفقت مثل الفنادق التي مازالت تحت الإنشاء، بالإضافة إلى القرى السياحية التي لم تدخل الخدمة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يمكن استكمال تلك المشروعات من خلال مبادرة البنك المركزي لدعم الاستثمارات في القطاع السياحي.

وتابع نقيب المرشدين السياحيين: لدينا 210 آلاف غرفة فندقية، مؤكدًا أهمية استكمال المشروعات المتوقفة في قوائم الانتظار لمضاعفة عدد الغرف لتصل إلى 500 ألف غرفة لزيادة استيعاب السائحين، موضحًا أن استقبال عدد كبير من السائحين يحتاج إلى عدد مناظر من الغرف الفندقية.