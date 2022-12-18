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شركة العاصمة الإدارية لـ قناة الحياة: المدينة الترفيهية مملوكة لأحد المطورين

كتب:

شريف سليمان
10:57 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنّ الشركة تدرس مشروعاتها، وتحدد استثماراتها، من أجل تحقيق العوائد والأرباح، موضحًا: «حاليا لا نمتلك المدينة الترفيهية، ولكن لدينا الكثير من المشروعات التي قد نشارك فيها خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين جودة الحياة في العاصمة».

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أنّ المدينة الترفيهية تجارية، إذ يمتلك أحد المطورين قطعة أرض ويبني عليها مشروعا تجاريا ترفيهيا كبيرًا، فيه كل أنواع الترفيه والأعمال التجارية.

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