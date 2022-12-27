السكرتير المساعد بأسيوط يترأس حملة للاطمئنان على الأسعار وضبط الأسواق

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية، بالتنسيق بين الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية كافة لضبط الأسواق، ومواجهة صور المغالاة في الأسعار، أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، تنفيذا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقا لخطط التنمية المستدامة، ووفقا لرؤية مصر2030.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

وشدد «سعد» على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بحقوق المواطنين وصحتهم، والقضاء على جميع صور التلاعب، فضلا عن مصادرة الكمية المضبوطة والتحفظ عليها، مشيرًا إلى التأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

حملة رقابية وتموينية

وفي هذا الإطار، تابع العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، حملة رقابية وتموينية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة دون مغالاة، فضلا عن التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وعدم عرض سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، ورافقه خلالها محمد بشير، رئيس حي غرب، ومحمود ياسين، رئيس حي شرق أسيوط.

منافذ البيع والأسواق

وأوضح السكرتير المساعد، أنه جرى شن حملة تموينية ورقابية على عدد من منافذ البيع والأسواق بالمراكز والأحياء، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بما يكفي احتياجات المواطنين، من خلال حملات يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كافة، ومتابعة دورية للأسواق، وعدم السماح لأي تاجر مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها.

وشدد «عبدالجابر» على التعامل بكل حسم وحزم مع المخالفين، وفق الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر اللازمة وإحالتها للنيابة، بناءً على تعليمات محافظ أسيوط، مشيرًا إلى استمرار الحملات المفاجئة والدورية على القطاعات الخدمية المختلفة للاطمئنان على سير العمل وتوافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، ومدى تقديم الخدمات للمواطنين.

أرقام الشكاوى

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم، على رقم (2135858/ 088)، أو (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.