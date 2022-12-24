قناة السويس وأزمة مستشفى 57357 في العدد الجديد لمجلة «روز اليوسف»

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة «روز اليوسف» الصحفية التي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وقد تصدّر الغلاف عنوان «الثلاثة يريدونها!.. من يستحوذ على القارة السمراء»، كما تصدرت صورة الدكتور يحيى الرخاوي غلاف روزا اليوسف أيضًا بعنوان «رحل مفكر مصر الاجتماعي.. ولكن الرخاوي اسمه يحيا».

مجلة روزا اليوسف

وتطرقت مجلة روز اليوسف في عددها الجديد إلى الجدل الدائر بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس بعنوان «النواب والحكومة والإعلام في المواجهة: ردود حاسمة على شائعات بيع قناة السويس».

مستشفى 57357

كما تناولت مجلة روز اليوسف أزمة مستشفى 57357 في تقرير للزميلين عبد العزيز النحاس وياسمين علاء بعنوان: حتى لا تختفي الابتسامة.. أنقذوا مستشفى 57357.. «ملاذ الأبرياء» في خطر.

القارة السمراء

وفي تقرير آخر للزميلة هدى المصري نشرته المجلة بعنوان: الولايات المتحدة تراجع حساباتها وتلحق بخصومها في إفريقيا: الثلاثة يريدونها!! فمن يستحوذ على قلب القارة السمراء؟!