السيسي: صندوق قناة السويس يخضع للتفتيش من أجهزة الدولة والرقابة الإدارية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ أرباح قناة السويس منذ إعادة افتتاحها في 1975 وحتى اليوم بلغت نحو 200 مليار دولار، متابعا: «لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه في صندوق.. كان زمانّا بنتكلم في رقم كبير، والتمن بالدولار كان هيبقى كبير».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توريد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية في أبو رواش بالجيزة: «الصندوق دخل البرلمان ليه؟ علشان يديله حصانة قانونية ومحدش يقدر ياخد منه ولا يتصرف فيه، طبقًا للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي اتحطت، وأجهزة الدولة والرقابة الإدارية تفتش عليه طبعا، وتكون جهة سيادية مسؤولة عنه طبعا وكل حاجة».