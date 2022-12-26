قناة السويس مصرية ومستحضرات التجميل «المضروبة» بالعدد الجديد من مجلة «صباح الخير»

صدر العدد الجديد من مجلة «صباح الخير»، الصادرة عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية، كل ثلاثاء من كل أسبوع، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي وليد طوغان، الذي كتب مقالا بعنوان «حصاد دولة قوية»، كما شمل العدد موضوعات تتطرق لـ«حصاد عام 2022».

مجلة صباح الخير

وجاء في غلاف العدد الجديد من مجلة صباح الخير 3 عناوين كما يلي:

- قناة السويس مصرية.. وستبقى مصرية.

- عام جديد.. سعيد.

قناة السويس

تناول العدد الجديد من مجلة صباح الخير، المؤتمر الصحفي الذي عقد بهيئة قناة السويس، وتقرير آخر بعنوان «حلم تنزانيا بسواعد مصرية»، كما اشتملت المجلة على مقالات لعدد من الكتاب.

ونشرت المجلة الحلقة الثالثة والأخيرة من التحقيق الذي أجرته الزميلة لميس سامي، بعنوان «هيني قرشك.. ولا تهيني وشك!»، «صباح الخير تقتحم مافيا مستحضرات التجميل المضروبة».