مرور مثير للسحاب أعلى برج المملكة بالسعودية.. مشهد يخطف الأنظار (فيديو)

مرور السحاب فوق برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض، أثار إعجاب كل من رآه، ولفت انتبها الجميع، فاستغل مصور فوتوجرافي تلك اللحظة، وقرر توثيقها بتصوير البرج من أعلى، بواسطة «كاميرا الدرون»، في مشهد خطف الأنظار وحقق تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لحظات المرور السريع للسحاب، التقطها عبد العزيز الدمخ، مصور اللحظة الرائعة لبرج المملكة، بشكل ملفت ومثير، حيث يبلغ ارتفاع البرج 302 متر، ومكون من 99 دورًا، وبحسب حديث المصور لـ«العربية»، فإن منظر السحاب أثاره، وقرر أن يوثق المنظر الخلاب، باستخدم كاميرا الدرون.

منظر خلاب للسحاب فوق برج المملكة

يحكي تفاصيل التصوير بكاميرا الدرون، قائلًا إنه أثناء قيادته السيارة على طريق الملك فهد، فوجئ عند مروره قرب برج المملكة ذلك المشهد: «كان السحاب كثيف ومتقطع ويمر بسرعة، وظهر بشكل ملفت على زجاج برج المملكة، فقررت تصويره جويًا لتخليد هذه الذكرى التاريخية، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليرى الجميع ذلك المشهد.

مرور السحاب السريع على برج المملكة ???? من تصويري pic.twitter.com/OQWRLU5d9L — عبدالعزيز الدمخ (@admkh) December 25, 2022

نصف ساعة في تصوير المشهد

استغرق «عبد العزيز» في تصوير المشهد نصف ساعة، معبرًا عن إعجابه بما التقطه، وبالتفاعل الكبير حول الفيديو: «بيني وبين البرج علاقة عاطفية، وأمتلك معه الكثير من الذكريات»، تتمثل ذكريات المصور في مشاركته بالسباق العمودي لبرج المملكة.

ويمتلك المصور شغف كبير للتصوير، حيث يظهر من خلاله كل ما هو جميل وملفت بالعالم: «بستنى وقت معين في اليوم، أو حتى في السنة، عشان أصور لحظة، أو صورة ملفتة ومبهرة، وفي ظروف جوية مش بتتكرر كتير، ومن هنا بيجي الإبداع، ودائمًا أفضل الصور بتتصور في فصل الشتاء».

وبرج المملكة بالعاصمة السعودية الرياض، يسمى حاليًا مركز المملكة، وأنشئ عام 2002، ويقع وسط الرياض، ويُعد أحد أبرز المعالم الحضارية وأكثرها شهرة في المملكة العربية السعودية.