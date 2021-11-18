طلاب «هندسة الإسكندرية» يتخطون 63 دولة في تطوير طائرات الدرون

تمكن مجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، من تطوير طائرات الدرون على مدار عامين، حصدوا خلالها المركزين الثالث والرابع في مسابقة دولية بالولايات المتحدة الأمريكية، متفوقين على 63 دولة كبرى من حيث الإمكانيات، ليضربوا بذلك المثل في القدرة على الابتكار والتميز حتى وإن كانت الإمكانيات أضعف من غيرهم.

ونجح فريق Alex Eagles في تصميم وبناء «طائرة درون»، يتم التحكم فيها بموجات الراديو عن بعد، بالإضافة إلى قدرتها على حمل قدر وزنها، وهو كان سببا في حصدهم تلك المراكز في المسابقة التي أقيمت العام الماضي في الفترة من 15 إلى 17 مايو من عام 2020، بينما أقيمت مسابقة العام الجاري من 4 إلى 6 يونيو المنصرم.، متفوقين بذلك على دول كبرى لديهم إمكانيات مادية كبيرة في هذا المجال.

الفريق يواكب الثورة الصناعية الرابعة

الدكتور أحمد بهاء الدين خيري، الأستاذ بقسم هندسة الإنتاج بجامعة الإسكندرية والمشرف على الفريق، قال إن هذا الفريق مهتم بالصناعات المتطورة والابتكار في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي بدأت عام 2016، لافتاً إلى أنه قد تم توجيه العمل على الطائرات الدرون وهي التي تطير بدون طيار ويتم التحكم بها عن طريق موجات الراديو أو البرمجة.

وأضاف «خيري» لـ «الوطن»، أن ذلك الفريق الذي تمثل في 9 طلاب من النجباء في العام الماضي، ووصل عددهم 10 طلاب وطالبات العام الجاري، لافتا إلى أن تحقيقهم المركز الثالث يعد مركز رائع، كون المركزين الأولين حققهما جامعات أمريكية لديها إمكانيات أكبر بكثير، مشيرا إلى أن تلك المراكز تؤكد أن الفريق حصد المركز الأول على الدول من ذات الفئة بل والأعلى منها.

طلاب هندسة الإسكندرية يتمكنوا من صناعة الطائرات الدرون

وأكد أن هؤلاء الطلاب هم نواة التقدم لمصر كونهم قادرين على إنتاج طائرات، وهو أمر هام لدى الدول، مشيرا إلى أنهم قد سخّروا كل جهودهم وفكرهم وطاقتهم بل وأموالهم القليلة لعمل متميز كهذا، خاضوا به غمار التنافس الدولي الشريف، وبرهنوا على تفوقهم وتميزهم، لافتا إلى أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، والكلية برئاسة الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، قد سهلت لهم كافة الأمور من أجل السفر وحصد ذلك المركز.

تفاصيل المشاركة في مسابقة دولية بأمريكا

فيما قال المهندس مهند محمود، منسق الفريق، إن ذلك الفريق السكندري تم إطلاقه منذ 9 سنوات تحت إشراف المرحوم الدكتور محسن عثمان، أستاذ الديناميكا الهوائية بالكلية، ويتغير به الأشخاص، لافتا إلى أنهم اشتركوا في المسابقة العام الماضي وحصدوا المركز الثالث، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقرير وعرض للفكرة دون القيام بالجانب التطبيقي التنافسي بسبب صعوبة السفر نتيجة انتشار فيروس كورونا آنذاك، إلا أن هذا العام تمكنوا من السفر والتطبيق العملي وحصد المركز الرابع.

وأضاف «محمود» لـ «الوطن»، أن الفريق قام بتحقيق المركز الرابع في مهمة الطيران والتقديم الشفهي والترتيب العام في مسابقة تصميم الطائرات SAE Aero Design بعد عام مليئ بالصعاب، لكن تمكن الفريق من التحليق عاليًا في سماء فلوريدا، حيث قامت الطائرة بإتمام ما يزيد عن 8 جولات طيران بأداء مُبهر.

إطلاق طائرة تحمل أكبر قدر ممكن بأقل تكلفة

وأشار إلى أن التحدي الذي واجهوه، أنه يجب أن تحمل الطائرة أعلى وزن بأقل تكلفة ممكنة، حيث أن كمية الطاقة المستهلكة محددة على الجميع، لذا فكانت الطاقة ثابتة لدى كل الفرق، وكان التحدي أن تحمل أكبر قدر ممكن، وقد نجحوا بذلك في جعل الطائرة تحمل حمولة بقدر وزنها، وهو ما أهلهم لحصد ذلك المركز.

فيما أكدت المهندسة نبيلة مدحت، إحدى المشاركات في الفريق خلالها دراستها والتي أنهتها هذا العام، بأنها كانت الفتاة الوحيدة في الفريق بالعام الماضي، إلا أن هذا العام تواجد 3 فتيات وهي منهن، لافتة إلى أنه نظرا لعدم وجود قسم طيران في هندسة الإسكندرية فقد تم تجميع الطلاب من كافة الأقسام التي تستهدف إنشاء وابتكار الطائرات.

وأوضحت أن أهلها شجعوها على ذلك العمل والمشاركة والسفر برفقة الفريق إلى أمريكا، مؤكدة أن التجربة أفادتهم بشكل كبير، ما يدفعهم للعمل على تطوير ذلك كفريق في السنوات المقبلة.