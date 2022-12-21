وزير الصحة ونظيره السعودي يتفقدان مركز القيادة الصحي في المملكة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونظيره السعودي، فهد الجلاجل، اليوم، مركز القيادة في وزارة الصحة السعودية، ضمن برنامج زيارة الوزير للمملكة، والتي تستمر على مدار يومين.

عرض تقديمي مفصل عن مركز القيادة واستراتيجية عمله

وأضافت وزارة الصحة، أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، استمع إلى عرض تقديمي مفصل عن مركز القيادة واستراتيجية عمله، ودوره في المنظومة الصحية بالمملكة، حيث أشاد الوزير بالمركز واستخدامه لأحدث الوسائل التكنولوجية لتحقق أعلى معدلات الأمان الصحي للشعب السعودي الشقيق.

زيارة هيئة الغذاء والدواء السعودية

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه عقب انتهاء جولة وزير الصحة والسكان في مركز القيادة، توجه إلى زيارة هيئة الغذاء والدواء السعودية، ضمن برنامج زيارته للمملكة.

التوسع في تصدير الأدوية المصنعة في مصر إلى السعودية

وأوضح «عبدالغفار» أنّ الوزير بحث مع مسؤولي هيئة الغذاء والدواء السعودية، سبل التعاون في مجال الدواء، وإمكانية التوسع في تصدير الأدوية المصنعة في مصر إلى السعودية.